20 Luglio 2019

Un uomo in sella ad una bicicletta è stato investito da un furgone sabato mattina sul lungomare di Rimini ed è deceduto due ore dopo in Ospedale. Si tratta di un 79enne residente a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. L'incidente è accaduto intorno alle 9, all'incrocio tra viale Regina Margherita e via Messina. Sul posto il 118 e la Polizia Municipale. Trasportato in Ospedale l'anziano è deceduto poco dopo.