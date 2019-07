Rimini Summer Pride, il 27 luglio sfila la ‘Processione di Riparazione’

Attualità

Rimini

| 12:16 - 20 Luglio 2019

Processione di Riparazione al Summer Pride.

Il Comitato Beata Chiara da Rimini organizza la Processione di Riparazione che si terrà nella mattinata del 27 luglio a Rimini, “per riparare allo scandalo del Summer Pride", inoltre scrive al Vescovo Ausiliare dell'Arcidiocesi di Maria Santissima in Astana, Mons. Athanasius Schneider, ricevendo la benedizione per la mobilitazione disposta per “difendere il gregge dall'instancabile tentativo di pervertire le regole morali della nostra società cancellandone le profonde radici cristiane”.

“Il Vescovo – si legge in una nota del comitato, organizzatore della “Processione Riparatrice” - ha voluto far arrivare al nostro comitato il suo sostegno. Una benedizione pesante di carattere internazionale, una conferma dell'importanza della pubblica riparazione a fronte di un pubblico scandalo ed un forte incoraggiamento a pregare per la salvezza delle anime dei partecipanti”.

Nel suo messaggio Mons. Schneider definisce “offensive” queste manifestazioni, mentre "le persone che vivono in questa condizione si trovano nel pericolo di perdere eternamente la salvezza della loro anima”.