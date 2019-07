Riccione: oltre 11 mila in delirio allo Stadio Nicoletti per Ozuna

Attualità

Riccione

11:48 - 20 Luglio 2019

Ozuna in concerto allo Stadio Nicoletti di Riccione.

Stadio Nicoletti gremito venerdì sera per una delle tappe del tour di Ozuna. Oltre undicimila ragazzi, che hanno affollato Riccione fin dalla mattina di venerdì, hanno cantato e ballato con la star portoricana della musica trap, principe del reggaeton, un artista che vanta brani da oltre cento milioni di visualizzazioni su YouTube. Ozuna ha milioni di fan sui social, oltre 15 milioni su Instagram e più di 4 milioni su Facebook, e il lancio della data riccionese mesi fa ha immediatamente scatenato la corsa ai biglietti.

“E’ stata una festa bellissima, all’insegna della musica, dell’estate e del divertimento – commenta l’assessore al turismo Stefano Caldari. Un grande evento live, che ha calamitato in città migliaia di giovani e che inaugura l’estate musicale di Riccione che entrerà nel vivo con i concerti all’alba sulla spiaggia e dal 3 agosto con l’attesissimo DEEJAY On Stage.

Eventi come questo, come il beach party di Jovanotti, sono quelli che interpretano al meglio l’anima della nostra riviera e, oltre ad essere un canale perfetto di promozione e comunicazione, rappresentano anche un’occasione per il mercato turistico perché migliaia di persone arrivano sul nostro territorio, pernottano, vivono la spiaggia e i locali. L’amministrazione comunale sarà costantemente al fianco dei privati che ci scelgono per questo genere di grandi eventi musicali ed è nostra intenzione utilizzare sempre più a questo fine tutti gli spazi e gli impianti di cui disponiamo, a partire proprio dal nostro stadio. Un grazie doveroso va come sempre alle Forze dell’ordine e alla Polizia Municipale che hanno garantito la miglior riuscita di questo eccezionale appuntamento”.