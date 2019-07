Eventi

Torriana

| 10:55 - 20 Luglio 2019

Scorticata Torriana.

C’è una festa che in tempi non sospetti, 19 anni fa ha inaugurato in Romagna il cibo di strada, che ha inventato i “cuochi da marciapiede”, che ha traghettato l’alta cucina in una dimensione conviviale e popolare, che ha sdoganato il binomio sagra/paese per aprirlo a nuovi sguardi e contaminazioni.



Questa festa è Scorticata, La collina dei Piaceri, appuntamento rituale e atteso dell’estate romagnola. Dal 23 al 26 Luglio, Torriana ospita l’evento che ogni anno torna con protagonisti vecchi e nuovi.



IL primo giorno, Martedì 23 Luglio, anteprima solo in Piazza Salvador Allende nello spazio che da 4 anni ospita “Personaggi e Allestimenti”, un tributo ad una famiglia imprenditoriale che si è fatta conoscere e stimare nel campo della ristorazione.



Qui sulla piazza centrale del paese, una sorta di prima che la festa cominci...quando nell’aria c’è l’attesa del gran fermento e il grande pubblico non ha ancora invaso il borgo. Quest’anno protagonista la famiglia Zaccheroni ed il cuoco che la rappresenta, Omar Casali.

Noti e stimati entrambe per il lavoro che svolgono in due locali di successo a Cesenatico, il Marè e il QuintoQuarto, sarà possibile cenare con un menu dei loro piatti più classici e rappresentativi.



24/25/26 Luglio la festa dilaga nel paese con opportunità di vario tipo, la cucina di rinomati cuochi del territorio e i piatti delle osterie, l’angolo con i prodotti e i vini d’eccellenza, la grande pasticceria di Corrado Assenza dal caffè Sicilia di Noto, le Birre Baladin, formaggi e salumi di qualità, l’Enoteca italiana con possibilità di degustazione di una ricca selezione di produttori.



La Collina dei Piaceri è anche palcoscenico per una brillante schiera di gruppi musicali, che si esibisce in prima e seconda serata, con un repertorio accattivante e coinvolgente. Musica che avvolge l’intera festa in un clima di estrema piacevolezza, per la felice posizione del paese col suo panorama a perdita d’occhio sulla riviera e per il bel connubio che ogni anno si crea fra la popolazione locale e i tanti ospiti che la visitano e seguono da diversi anni.



Torriana, con la Collina dei piaceri, Spessore, gli eventi della Brigata del Diavolo ospita appuntamenti di grande richiamo e fa scoprire e conoscere un territorio con le sue risorse di qualità e di bellezza.