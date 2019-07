Calcio giovanile, il Gabicce Gradara si affilia al Parma Calcio

Sport

Gabicce Mare

| 10:21 - 20 Luglio 2019

Il Gabicce Gradara è affiliato al Parma Calcio.

Il Gabicce Gradara è da pochi giorni una società affiliata al Parma Calcio. L’accordo stretto dal presidente Gianluca Marsili coi responsabili del settore giovanile del club ducale prevede una stretta collaborazione che coinvolge in primis i calciatori della Scuola Calcio del club marchigiano e i suoi tecnici (ai primi di settembre si aprono le iscrizioni).

Per i tecnici, in programma stage periodici di aggiornamento a Collecchio riguardo le metodologie di allenamento da seguire mentre i colleghi emiliani a loro volta saranno ospiti al Magi per affiancare i tecnici del Gabicce Gradara nelle loro sedute di allenamento osservando da vicino il lavoro sul campo svolto dai colleghi del Gabicce Gradara.

Per i giovani calciatori, si aprono le porte degli Open Day al centro sportivo di Collecchio, ci sarà la possibilità di vivere il clima della serie A assistendo a partite interne del campionato del Parma come ad amichevoli, partecipare a visite al museo e allo stadio.

“Dopo quasi un anno di valutazione tra i migliori club emiliano romagnoli con cui poter stringere una sinergia, il Parma si è rivelato il club migliore con cui intraprendere il discorso di collaborazione – spiega il presidente Gianluca Marsili – L’obiettivo è duplice: da un lato avere maggiore visibilità e più considerazione da parte delle famiglie in relazione soprattutto alla qualità del lavoro e alle competenze che si offrono; dall’altro, cercare una crescita per i nostri staff tecnici, avere un criterio e un metodo di allenamento sa seguire. Per la nostra società è un investimento su qualità, competenze, professionalità per affrontare un percorso di crescita collettivo”.

La collaborazione permetterà, inoltre, ai giocatori più meritevoli del Gabicce Gradara di esser monitorati con attenzione dall’area scouting del Parma Calcio. L’accordo prevede, infine, l’Errea come sponsor tecnico.