Approfittano della pausa caffè e derubano due colleghi, bloccati mentre spendono il bottino al market

Riccione

| 10:19 - 20 Luglio 2019

Derubati in pausa caffè allertano i carabinieri e fanno arrestare i ladri. I malviventi, un 36enne e un 45enne, entrambi della provincia di Modena, hanno approfittato, venerdì verso l’ora di pranzo, a Riccione, della distrazione dei due, un ragazzo e una ragazza, colleghi di lavoro, che avevano lasciato incustodite all’interno di un Fiat Fiorino una borsa, contenente la somma di 45 euro e un cellulare, e la busta della spesa. I modenesi sono stati però traditi da un testimone che ha riferito ai militari di averli visti entrare nel supermercato di via Catullo, poco lontano da dove erano accaduti i fatti. E proprio qui i malviventi sono stati bloccati e arrestati per furto aggravato.