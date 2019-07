Attualità

Bellaria Igea Marina

| 08:59 - 20 Luglio 2019

Il grosso albero caduto in via Sebenico.

I vigili del fuoco, venerdì 19 luglio, sono intervenuti a Bellaria Igea Marina in via Sebenico per un albero caduto. Un grosso pino, probabilmente per il maltempo dei giorni scorsi, è caduto su un fianco. I vigili del fuoco, utilizzando la motosega, hanno lavorato tutta la notte tagliando a pezzi l’albero. Non si segnalano danni a persona.