Cronaca

Cattolica

| 20:58 - 19 Luglio 2019

Il denaro sequestrato dai Carabinieri.

Giovedì pomeriggio, i Carabinieri di Cattolica hanno tratto in arresto un 25enne Albanese O. R. le iniziali, con precedenti specifici e già noto alle forze dell’ordine per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare del giovane hanno trovato 52 grammi di cocaina, l'attrezzatura per il confezionamento dello stupefacente e 19.200 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.