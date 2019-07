Cronaca

Rimini

| 18:07 - 19 Luglio 2019

Foto di repertorio.

Mancavano pochi giri d’orologio alle 17 di venerdì pomeriggio, quando in un piano terra di una abitazione adibito a dormitorio in via Conegliano a Rivabella di Rimini, è divampato un incendio. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco con l’autobotte. L'intervento degli operatori, è valso ad impedire la propagazione dell'incendio e allo spegnimento delle fiamme. Sul posto anche la Polizia Municipale. Ancora da accertare le cause del rogo, nessuno è rimasto ferito o intossicato.