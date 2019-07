A Viserba, dopo un periodo di recupero, la tartaruga Peggy torna in mare

Attualità

| 16:09 - 19 Luglio 2019

Rilascio in mare di una tartaruga (immagine di repertorio).

Fondazione Cetacea domenica 21 luglio se le condizioni meteo lo permetteranno rimetterà in mare la tartaruga Peggy, recuperata da un cittadino a Riccione e portata direttamente al nostro Centro di Recupero lo scorso 28 marzo in ipotermia. Il rilascio avverrà con partenza dal Bagno Pietro 37 di Viserba (RN) in collaborazione con i Volontari del Soccorso in Mare della Protezione Civile. Il rilascio è all'interno del progetto europeo Tartalife+, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il fondo Life+ Natura2012 e che si concluderà a settembre, che ha lo scopo di ridurre la mortalità delle tartarughe marine sulle coste italiane, soprattutto a causa delle catture accidentali durante le attività di pesca.

La tartaruga, come gli altri numerosi esemplari in difficoltà rinvenuti sulle coste di Emilia Romagna e Marche, è stata ricoverata al Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe marine di Riccione, dove le sono state prestate le cure necessarie e si è ripresa completamente... ed ora è pronta per tornare in mare!

L’appuntamento è verso le 10 per un momento divulgativo dove grandi e piccini potranno conoscere la piccola Peggy prima del suo ritorno in mare, che avverrà a 3 miglia dalla costa sul gommone dei VSM.