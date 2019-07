Calcio D, è Emmanuel Cascione il tecnico del Cattolica - San Marino

Sport

Cattolica

| 15:27 - 19 Luglio 2019

Emmanuel Cascione col presidente Luca Mancini e il sindaco Mariano Gennari.

E' Emmanuel Cascione il nuovo tecnico del Cattolica-San Marino. E' stato presentato venerdì pomeriggio alla presenza del sindaco di Cattolica, Mariano Gennari, al Palazzo del Turismo. Cascione è stato giocatore del Rimini, Cesena e Santarcangelo. Da definire lo staff, la società e Cascione stanno valutando dei profili. Il tecnico ha detto di volere una squadra coraggiosa, propositiva e non attendista. Alcuni giocatori della scorsa stagione del San Marino saranno riconfermati. Il 25 luglio comincerà la preparazione a Cattolica. In attesa che il campo principale sia prnto (fondo in sintetico), la squadra giallorossa potrebbe giocare in trasfert le prime due, tre partite.