Carpegna, in arrivo un weekend dedicato alla pazza gara degli ApeCar

Eventi

Carpegna

| 15:09 - 19 Luglio 2019

In gara i mitici mezzi a tre ruote.

Ultimi preparativi in corso nella zona artigianale di Carpegna per accogliere quello che è ormai consolidato come l'evento più rumoroso del Montefeltro. Un intero weekend dedicato agli apecar, i mitici mezzi a tre ruote, e non solo, con la grande novità del 2019 della gara di enduro cross, e ancora esibizioni di kart cross, vespe e scooter, per due giorni non solo di competizione, ma anche e soprattutto di spettacolo e divertimento per piloti e pubblico.

Si partirà domani pomeriggio alle 15.30 con le prime prove libere, per poi dar spazio alle manche di qualificazione delle moto enduro. Dalle 19.00 si metteranno in moto anche le cucine con un ricco menù per non perdere nemmeno un minuto della festa e dopo cena si continua a correre con le prime due manche cronometrate degli apecar e la finalissima moto enduro.

I motori lasceranno quindi spazio alla musica e all'energia del Retropolis by Velvet Club, che farà ballare tutti i presenti fino a tarda notte, prima della grande giornata della domenica.

Dalla mattina infatti partiranno le manche cronometrate degli apecar e a seguire sarà la volta delle esibizioni: vespe, scooter, kart cross e ogni altro possibile mezzo a motore, tutti rigorosamente elaborati.

Nel pomeriggio il momento clou dell'evento con lo spettacolo e l'adrenalina dell'ApeGP, con partenza in griglia e la simulazione di un vero gran premio con tanto di pit-stop. Degna e spettacolare conclusione di un weekend tutto da vivere.