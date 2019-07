Rimini Calcio, ufficiale in panchina Renato Cioffi. Preso il giovane Matias Mancini

Sport

Rimini

| 15:03 - 19 Luglio 2019

Il nuovo mister del Rimini Renato Cioffi.



Il Rimini F. C ha ufficializzato la conduzione tecnica della prima squadra a Renato Cioffi. Il nuovo allenatore biancorosso sarà affiancato dal vice Maurizio Galli, dal collaboratore tecnico Marcello Gamberini. Completano lo staff il preparatore atletico Marco Galluccio, già all settore giovanile dell'Avellino con Cioffi, il preparatore dei portieri Andrea Spinelli. Nelle prossime ore - recita il comunicato della società - si terrà l'incontro con mister Mario Petrone per arrivare a una definizione amichevole del rapporto.

Per quanto riguarda la squadra, raggiunto un accordo con il centrocampista, classe '98, Matias Mancini. Dopo avere esordito in Serie D nel Ribelle nella stagione 2016-17, con 27 presenze e 5 reti, il passaggio al Matelica (20 gare disputate e una rete). Nella scorsa stagione l'approdo al Santarcangelo, dove ha collezionato 15 presenze e un gol poi, a dicembre, il ritorno al Matelica con 12 gare disputate e una rete.