Riqualificazione area Stazione, vie chiuse alle auto la notte del 22 luglio

| 13:10 - 19 Luglio 2019

Area stazione di Rimini.

Nell’ambito dei lavori propedeutici la riqualificazione dell’area antistante la Stazione Ferroviaria di Rimini, Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini comunica la necessità di operare lo smontaggio della linea aerea dell’impianto filoviario nel tratto di via Dante – p.le Cesare Battisti.

Trattandosi di un sito particolarmente sensibile ed in funzione delle caratteristiche dell’infrastruttura di fatto quasi completamente appesa ai fabbricati prospicenti la zona della Stazione, i lavori necessitano per ovvie ragioni di sicurezza della chiusura al traffico dell’intera area e per tali motivi onde minimizzare i disagi verranno condotti interamente in orario notturno.

Pertanto gli stessi partiranno a partire dalle ore 22.00 di lunedì 22 luglio e si concluderanno alle ore 06.00 della mattina seguente martedì 23 luglio; in tale lasso temporale sarà chiuso al traffico veicolare il tratto di via Dante – p.le Cesare Battisti ricompreso fra l’intersezione con la via Roma e la via Tonti.

In tali orari saranno garantiti accessi pedonali protetti da e per la Stazione Ferroviaria e la circolazione dei residenti, mentre il traffico veicolare verrà deviato lungo il viale dei Mille ed il viale Savonarola con l’utilizzo della via Tonti, via Gambalunga e Corso Giovanni XXIII per gli eventuali percorsi di inversione secondo i consueti sensi di marcia.

Le operazioni consistono nello smantellamento integrale della linea contatto e della parte aerea di sostegno dell’impianto filoviario e vedranno impegnato il personale specializzato della Società di Gestione Start Romagna S.p.A. potenziato e supportato per l’occasione da squadre della Ditta Antonioli Srl di Riccione onde garantire la forza lavoro necessaria per il rispetto dei tempi programmati.

L’intera operazione è stata anticipata da lavori propedeutici di posa di strutture di sostegno ed agganci provvisori la cui esecuzione, completata nei giorni scorsi, ridurrà notevolmente i tempi e la modalità di esecuzione dell’intervento principale.



Per quanto riguarda la linea filoviaria Rimini – Riccione, nell’ambito degli interventi principali di riqualificazione dell’area stazione che avranno avvio nelle prossime settimane, verrà attuato un progetto di riassetto dell’impianto in linea con le funzioni della nuova piazza.





Le linee bus 4, 9 e 11 subiranno nella fascia oraria indicata le seguenti variazioni di percorso:



Linea 4: Vie, Savonarola – Dei Mille – Roma (in entrambe le direzioni).

Linea 9: Vie, Roma – Dei Mille (in entrambe le direzioni).

Linea 11: Direzione Rimini: Vie, P.Amedeo – Perseo – Savonarola – Dei Mille – Roma (capolinea fermata anfiteatro).

Direzione Riccione: Vie, Roma – Dei Mille – Savonarola – Ravegnani – Graziani – Rodi.