Rimini, svaligiano appartamento in pieno giorno, bloccati dai condomini che li inseguono

Cronaca

Rimini

| 10:59 - 19 Luglio 2019

Aveva intenzione di ripulire tutti gli appartamenti di uno stesso condominio, la ragazzina nomade identificata grazie alla prontezza di spirito dei residenti. E' successo a Rimini in via Napoleone Masi, dove i Carabinieri hanno rintracciato e denunciato per tentato furto la ragazza, 17 anni e incinta, che col suo compagno aveva già svaligiato un appartamento, portando via oro, contanti e appunto vestiti da bambini. La particolarità del caso è che la stessa coppia di ladri, è tornata più volte nel giro di due giorni, nello stesso condominio in pieno giorno, incurante dei residenti. I vicini così si sono organizzati e hanno teso una trappola ai ladri. Li hanno rincorsi e acciuffati ma mentre lui è riuscito a scappare lei, è stata presa in consegna dai Carabinieri che l'hanno denunciata per tentato furto, in tasca aveva un cacciavite atto allo scasso.