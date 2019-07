Navigator, 13 in arrivo in provincia di Rimini, 165 in regione

Attualità

| 07:40 - 19 Luglio 2019

Sono 165 i 'navigator' in arrivo nei Centri per l'Impiego dell'Emilia-Romagna, 13 in provincia di Rimini (9 a Rimini e 4 a Riccione), 14 in provincia di Forlì-Cesena (8 a Forlì, 3 a Savignano sul Rubicone, 3 a Cesena). L'assessore regionale al Lavoro, Patrizio Bianchi, ha firmato al Ministero del Lavoro, la convenzione con Anpal Servizi: l'Emilia-Romagna - spiega una nota di Via Aldo Moro - è tra le Regioni pronte a partire: gli ingressi sono previsti tra fine agosto e inizio settembre. "Ciò è stato possibile - osserva Bianchi - perché dal 2015 la Regione, con il Patto per il lavoro, ha condiviso con tutte le componenti della società regionale riforme e investimenti importanti, con un disegno fondato sull'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e la Rete Attiva".