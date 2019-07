Calcio RSM, Dieng e Lombardini gli ultimi due botti della Juvenes/Dagana

Sport

Repubblica San Marino

| 01:29 - 19 Luglio 2019

Il centrocampista Amdy Dieng con il ds Aurelio Tosi.

La Juvenes / Dogana comunica di aver trovato l’accordo per il trasferimento di due nuovi calciatori. Si tratta di Amdy Dieng, centrocampista classe ‘91, proveniente dal Riccione ed in passato ha vestito le maglie della Fiorita, Tropical Coriano, Sammaurese e Cesena (Primavera); Manuele Lombardini, centrocampista classe ’82, una carriera tra Eccellenza e Serie D, viene dal Diegaro ed ha giocato in passato con Savignanese, Cattolica, Romagna Centro, Cesenatico, Fusignano, Faenza.

“Abbiamo fatto tanti colpi di mercato – afferma il presidente Lino Zucchi - e con l’arrivo di Dieng e Lombardini la nostra rosa è al completo”.

La squadra - guidata anche quest’anno da mister Massimo Mancini e dal suo fidato vice Alessandro Guerra - si radunerà a Riccione per la preparazione a partire da lunedì 19 agosto.