Rimini Calcio, settore giovanile: i nuovi staff. Il responsabile Righini: 'Obiettivo: un salto di qualità'

Sport

Rimini

| 21:46 - 18 Luglio 2019

Gli staff del settore giovanile del Rimini Calcio insieme al responsabile Aldo Righini.



"Un settore giovanile potenziato, ancor più qualificato, con l'obiettivo di alzare l'asticella". Questo, in sintesi, quanto affermato dal responsabile, Aldo Righini, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione 2019-20 della cantera biancorossa che si è svolta giovedì pomeriggio nella sede di via XX Settembre.

"Il nostro intento è quello di crescere ancora dopo l'ultimo anno nel quale ci siamo tolti diverse soddisfazioni – ha spiegato Righini -. Siamo determinati e allo stesso tempo fiduciosi perchè il nostro progetto è relativamente giovane, siamo rinati nel 2016, dunque abbiamo ancora ampi margini di miglioramento". Numerose e sostanziali le novità. "Lo staff tecnico è stato potenziato con l'inserimento di un preparatore atletico e di un preparatore dei portieri in più rispetto alla scorsa stagione. Tra le novità i preziosi ritorni di Loris Bonesso e Lorenzo Magi, entrambi con alle spalle importanti esperienze in biancorosso e ai quali sono personalmente legato da un rapporto di stima e amicizia. Con tali ingressi pensiamo di avere alzato la qualità dello staff tecnico a disposizione dei nostri giovani".

Volti nuovi sono anche quelli di Lorenzo Mamprin (vice allenatore Under 16), il preparatore atletico Matteo Rinaldi (Under 15 e Under 16) e il preparatore dei portieri Antonello Di Chiara (Berretti e Under 17), quest’ultimo un ritorno.

Anche la composizione delle formazioni è a buon punto: 50 i giocatori a rinforzare i ranghi, tra questi due da fuori regione. Provengono da Senigallia fino a Ravenna.

"Mancano ancora alcuni innesti ma anche per quanto concerne gli organici delle 6 squadre che parteciperanno ai diversi campionati siamo quasi in dirittura di arrivo. Per quanto riguarda lo scouting sino a questo momento ci siamo mossi quasi esclusivamente a livello provinciale, salvo alcune eccezioni. L'obiettivo è ampliare il nostro raggio di azione per dare sempre più qualità al nostro progetto". Importante, oltre che consolidato, il rapporto con le società affiliate (12).

"Le ringrazio pubblicamente perchè si sono mostrate tutte molto disponibili e collaborative, una vera risorsa per il Rimini F. C. tanto che la formazione Under 13, quella dei più piccolini, sarà composta tutta da ragazzi provenienti dalle affiliate. Molto presto comunicheremo l'ingresso nella nostra famiglia di due nuove società. Il rapporto è comunque molto buono anche con le realtà non affiliate, a dimostrazione della bontà del lavoro che stiamo portando avanti e della considerazione di cui gode il progetto relativo ai nostri giovani".

Novità anche sul fronte campi. "Oltre che il 'Romeo Neri' (ci giocherà la Berretti) e altri campi della nostra provincia, dalla prossima stagione utilizzeremo anche la struttura di Gatteo Mare, quest'ultima ospiterà anche gli incontri casalinghi di Under 17 e 14". L'ultima battuta il responsabile del settore giovanile biancorosso, Aldo Righini, la riserva a una soddisfazione. "L'intenzione della società è quella di far lavorare con la prima squadra dei giovani della Berretti, alcuni di questi dovrebbero essere aggregati sin dal ritiro di Sant'Agata. Il sogno sarebbe poter vedere qualcuno dei ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile giocare nel Rimini".



GLI STAFF TECNICI



BERRETTI

Allenatore: Giordano Cinquetti

Allenatore in seconda: Francesco Benedetti

Preparatore atletico: Ivan Celli

Preparatore dei portieri: Antonello Di Chiara



UNDER 17

Allenatore: Gabriele Vanni

Allenatore in seconda: Oscar Bianchi

Preparatore atletico: Ivan Celli

Preparatore dei portieri: Antonello Di Chiara



UNDER 16

Allenatore: Loris Bonesso

Allenatore in seconda: Lorenzo Mamprin

Preparatore atletico: Matteo Rinaldi

Preparatore dei portieri: Jacopo Rossi



UNDER 15

Allenatore: Matteo D'Agostino

Allenatore in seconda: Stefano Zammarchi

Preparatore atletico: Matteo Rinaldi

Preparatore dei portieri: Jacopo Rossi



UNDER 14

Allenatore: Lorenzo Magi

Allenatore in seconda e preparatore atletico: Alex Fattori

Preparatore dei portieri: Daniele Sapori



UNDER 13

Allenatore: Massimo Finotti

Allenatore in seconda: Diego Caverzan

Preparatore atletico: Alex Fattori

Preparatore dei portieri: Daniele Sapori



I RADUNI

La prima a ritrovarsi sarà la formazione Berretti, l'8 agosto, al "Romeo Neri". A seguire, sempre nell'impianto di piazzale del Popolo, il 12 agosto l'Under 17 e 16, il 16 agosto l'Under 15 e 14, il 19 agosto infine sarà la volta dell'Under 13.



CAMP Il camp di Carpegna targato Rimini Calcio ma organizzato da una società esterna al club biancorosso si svolgerà anche se il coordinatore tecnico Alessio Serafini ha lasciato il club biancorosso per approdare al Cesena. Sono una trentina i ragazzi iscritti. Le famiglie hanno deciso di mantenere l’impegno dell’iscrizione.