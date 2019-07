Rimini Calcio, venerdì si comincia: parola di Nicola Penta. I test a Misano. Il mister è Renato Cioffi

Sport

Rimini

| 21:11 - 18 Luglio 2019

Il direttore sportivo Rino d'Agnelli: Nicola Penta assicura che sarà lui il sostituto di Sandro Cangini.

“Venerdì si comincia a Misano”. Parole di Nicola Penta, il consulente di Massimo Nicastro, il nuovo socio del Rimini che tuttavia deve ancora formalizzare il preliminare di acquisto del 30 per cento delle quote del club biancorosso. “Scusi, l’affare potrebbe saltare? Assolutamente no” dice sicuro. Eppure il bonifico non è ancora arrivato... E allora vedremo venerdì, sul campo, che succederà. L'appuntamento - pare - alle ore 17 (ma non ci sono conferme ufficiali).

Intanto partiamo dal mister. Come annunciato sarà Renato Cioffi che si avvarrà della collaborazione di Icio Galli come vice e di un preparatore atletico in arrivo (Alessandro Platone non ha accettato l’incarico, c’è sempre a supporto la figura di Davide Carli). Marcello Gamberini, già a Mantova con Galli nello staff di Cioffi, avrà un ruolo più a vasto raggio, anche di osservatore. “E Petrone? Quello è un problema di Grassi” liquida il discorso Penta.

Il direttore sportivo sarà Rino D’Agnelli, che ha sciolto giovedì il suo rapporto con la Vastese: anche lui era alla Reggiana in passato, una esperienza di talent scout in Africa. Tra i giocatori nuovi Penta spiega che ci saranno Matias Mancini, classe 98, nell’ultima stagione tra Santarcangelo e Matelica (è il figlio del presidente del San Marino, Luca Mancini, ndr), 27 presenze e 2 gol complessivamente e prima a Ribelle (5 reti) e Matelica, un giovane di belle speranze già nel radar del Rimini. Poi il difensore centrale Federico Scappi, classe 1994, nelle due ultime stagioni al Luzzara (Promozione, 21 gol) “un giocatore che ha visto la serie C, poi si è smarrito e che vuole tornare nel calcio che conta dopo aver fatto benissimo tra i dilettanti” assicura Penta); poi l’esterno d’attacco del Lanusei (serie D) James Tenkorang, classe 2000, italiano a dispetto del nome.

I giocatori acquistati da Cangini e quelli già sotto contratto? Situazione in divenire. Sarà una sorta di commissione tecnica - spiega Penta - a valutare il da farsi per quelli messi sotto contratto (i granata Gemello e Petrungaro, non tesserati, sono tornati al Toro in quanto non di gradimento): solo il difensore Cavallari resterà al Monopoli. Ma c'è anche da dire che non è affatto detto che i riconfermati restino in biancorosso: i procuratori sono alla finestra per valutare la situazione.

COPPA ITALIA Diramati i gironi di Coppa Italia: il Rimini è con Cesena e Vis Pesaro. Le tre partite in programma saranno disputate nelle prime tre domeniche di agosto, dal 4 al 18 agosto.

ste.fe.