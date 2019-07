Musica live, enogastronomia, ma anche sport, divertimento e solidarietà per un week-end tutto da vivere

Eventi

Rimini

| 06:50 - 19 Luglio 2019

Rimini Beach Arena, quest'anno sul palco allestito sulla spiaggia di Miramare antistante la "Colonia Bolognese"..

Musica, feste sulla spiaggia e poi mercatini, sport, enogastronomia: non è possibile annoiarsi anche questo week-end a Rimini e provincia, dove il calendario pullula di appuntamenti imperdibili e unici. Se non sapete ancora come organizzare il vostro finesettimana, ecco a voi qualche consiglio.





ENOGASTRONOMIA E MERCATINI





Come in un sogno da vivere nella tranquilla e accogliente cornice del borgo di Saludecio, sabato 20 luglio parte il ciclo di appuntamenti “Serate di mezza estate”, promosse dall’associazione turistica a Pro loco con il patrocinio del Comune. Il programma della prima serata prevede dalle ore 20 al “largo Santiago de Compostela” la serata di karaoke e cena con spaghetti al profumo di mare. QUI tutte le info.





È in arrivo un nuovo fine settimana ricco di eventi a Santarcangelo: venerdì 19 luglio cinque performance artistiche, otto concerti, negozi aperti fino alle 24 e bancarelle dei bambini animeranno piazze e vie del centro con la “Shopping night” di Cittàviva, mentre sabato 20 luglio con “Saluti dalla festa delle Contrade” Noi della Rocca e Seven Ars dedicano una serata al poeta santarcangiolese Gianni Fucci. QUI tutte le info.





Nuovo fine settimana nell’area della ex Fornace, zona Parco degli Olivetani con il Wanderlust Market di Officina Creativa e i suoi giovani artisti e artigiani. Il 19-20-21 Luglio, in orario serale 18.00/24.00, per far vivere un'esperienza multisensoriale tra musica, arte e buon cibo. Con laboratori, abbigliamento, home decor e string art, il market 100% handmade sarà affiancato da truck food per gustare cibo qualità, rigorosamente artigianale e del territorio e da un ricco palinsesto musicale. QUI tutte le info.





Nel weekend del 20 e 21 luglio si svolgerà a Monte Colombo la tradizionale “Sagra della Trippa e dello Strozzaprete”, giunta quest’anno alla 53esima edizione. Nata a metà degli anni ’60 come “Festa dell’Accoglienza”, la Sagra organizzata dalla Pro Loco di Monte Colombo con il patrocinio del Comune di Montescudo-Monte Colombo, ne mantiene intatta la vocazione turistica, con il numero di visitatori che è costantemente cresciuto negli anni.





SPORT E SOLIDARIETA’





Sport, divertimento e cuore, è questa la ricetta della Bobo Summer Cup 2019, il famoso torneo di Footvolley organizzato dal bomber Bobo Vieri, che per il terzo anno di seguito torna sui litorali italiani ad accendere l’estate. Dopo il grande successo della prima tappa di Jesolo arriva il secondo appuntamento della Bobo Summer Cup 2019, a Riccione, da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio, per poi concludersi a San Benedetto del Tronto (Ap) nel weekend successivo. QUI tutte le info.





Sabato 20 luglio torna Run Rise Rimini for Mutoko, un'occasione per provare la sensazione di correre o camminare guardando il sole sorgere. Sono previsti due percorsi da 3 e 6.5 km. Partenza all’alba alle ore 5.40 circa dal bagno 34 e passeggiata sulla pista ciclabile/battigia a tappe. QUI tutte le info.





MUSICA E FESTIVAL





Ultimi appuntamenti per Eco di Donna “Evolution”, la nuova rassegna a San Giuliano Mare di Rimini dedicata alla musica d’autrice sotto la direzione artistica della cantautrice riminese Chiara Raggi, organizzata in collaborazione da Associazione San Giuliano Mare e Caffè dell’Orto. Dopo aver regalato al pubblico riminese qualche brano nella dimensione intima del Caffè dell'Orto in apertura della rassegna, la grande cantautrice Mariella Nava recupera il concerto che era stato frenato dal maltempo, con una nuova data prevista per venerdì 19 luglio alle 21.30 nella Piazzetta Lacuadra dell'orto.





Comincia con tre ospiti di spessore l'appuntamento con il cartellone musicale dei concerti sulla sabbia di Rimini: Rimini Beach Arena. I tre ospiti, Capoplaza, Dark Polo Gang e Gabry Ponte, si alterneranno sabato 20 luglio sul palco dell'arena musicale situata sulla spiaggia di Miramare antistante la "Colonia Bolognese". QUI tutte le info.





Venerdi 19 luglio 2019 Ozuna in concerto a Riccione. Sarà una tappa e data unica che sta già facendo “correre” i tantissimi fans in Italia alla ricerca del biglietto o ticket per partecipare all’evento. Appuntamento alle 21 allo Stadio Italo Nicoletti. QUI info ticket.





Sabato 20 luglio alle ore 21, nella splendida cornice del piazzale della Fortezza, il terzo concerto del “San Leo Festival 2019” ci offre “Façade” deliziosa composizione giovanile di William Walton. Nata nei ruggenti anni ’20 , “Façade” definita dal suo autore “An Entertainment” si basa su alcuni documenti della poetessa Edith Sitwell che nel 1918 aveva dato alle stampe l’omonima raccolta di poesie di squisita e aerea fattura, resa animata da fremiti di dissonanze e di non sense.





Entra nel vivo sabato 20 luglio la 15esima edizione della “Festa del borgo San Giovanni”, un momento di aggregazione popolare e un’occasione per far riscoprire una parte antica della Rimini che si affaccia su via Flaminia. Prima a cadenza biennale, ora annuale anche grazie alla volontà degli imprenditori, del comitato parrocchiale e dell’associazione Zeinta di Borg, propone un fitto cartellone di eventi d’arte, cultura, spettacoli, musica e street food coinvolgendo l’intero borgo da via Tripoli all’Arco d’Augusto. QUI tutte le info.





Questo week-end ritorna, come ogni anno, l’appuntamento estivo caro a tutti i riccionesi, la Festa della Madonna del Mare, che nel mese di luglio, ricorda le tradizioni, l’identità della città e la sua marineria. QUI tutto il programma.





Torna a Riccione il Festival del Benessere, ideato e promosso da Cruisin’, uno spazio tempo di conoscenza e condivisione dove il corpo e la mente si fondono spontaneamente con i concetti di benessere, prevenzione e salute. L’appuntamento con il Festival del Benessere 2019 è in programma il 20 e 21 luglio al Marano Beach di Riccione (zona 135-136): due giornate ricche di lezioni, trattamenti olistici e incontri per vivere esperienze di benessere uniche.





Da trentacinque anni Rimini ospita “Cartoon Club” il Festival Internazionale dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e ai games. Anche quest'anno, fino al 21 luglio, il centro storico e il Parco Fellini saranno invasi dai mille appuntamenti della Kermesse, con oltre 300 film d’animazione, anteprime, proiezioni per i piccoli, spettacoli live e poi ancora laboratori creativi e masterclass. QUI tutte le info.





FESTE E DISCOTECHE





"Un Gin Tonic per il mare”. E’ questo lo slogan scelto dagli organizzatori del Bombay Full Moon Party di Rimini, in programma sabato 20 luglio sulla spiaggia libera di San Giuliano. Torna, anche quest’anno, l’esclusivo beach party thailandese promosso dal Darsena Sunsetbar e da Bulb – Design Innovative Events in collaborazione con Comune di Rimini e associazione San Giuliano Mare: dalle 17 alle 2 ci si potrà immergere nell’atmosfera magica e sognante che richiama quella dell’isola di Ko Pha-ngan, tra musica, lanterne cinesi e street food thai a pochi passi dal mare, il tutto accompagnato dalla luce della luna piena. QUI tutte le info.





Al Byblos Club, il locale più glamour della Riviera, sabato è “1969 - 2019 - The Moon Landing Celebration”. Ristorante a bordo piscina open 21.30. Discoteca open 0.00. Music by Frankie P DJ, Max Monti e Ruben. Pool party dj set by JackDaniel'S.