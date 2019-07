Violenza sulle donne, approvato il 'Codice Rosso, Gessica Notaro: "La legge è un grande passo"

Attualità

Rimini

| 18:05 - 18 Luglio 2019

Gessica.

Con l'approvazione del 'Codice Rosso' pacchetto di norme in cui è presente anche il reato di sfregio è stato compiuto "il grande passo che darà la svolta decisiva per migliorare la prevenzione". E' quanto scrive, sulla sua pagina Facebook, Gessica Notaro showgirl riminese sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato Edson Tavares, condannato in appello a 15 anni, cinque mesi e 10 giorni.

"Non ho mai smesso di crederci e finalmente il grande giorno e' arrivato! Grazie all'associazione Doppia Difesa - argomenta nel post in cui campeggia una foto della stessa Notaro insieme a Michelle Hunziker e al ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno fondatrici dell'associazione - la proposta del Codice Rosso e' diventata Legge! Da questo momento in poi aggiunge - le denunce di violenza avranno la priorità su tutto e la vittima verrà ascoltata sul serio. Questo - sottolinea Notaro - è' il grande passo che darà la svolta decisiva per migliorare la prevenzione. Complimenti a @therealhunzigram e @avvgbongiorno per il traguardo raggiunto e - e conclude - grazie infinite per quello state facendo. Da oggi mi sentirò più incentivata a dire: denunciate!!!!".