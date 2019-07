Rimini Calcio: ll Ds sarà D'Agnelli

Sport

Rimini

| 17:35 - 18 Luglio 2019

in foto D'Agnelli alla Vastese. Foto tratta da Vastoweb.

E’ Rino D’Agnelli il nome nuovo del Rimini. L’ex direttore sportivo di Reggiana e Mantova, con trascorsi come ds anche in Svizzera ed Africa, è l’uomo scelto dal club per la stagione 2019/2020. Attualmente D’Agnelli è in forza alla Vastese (formazione abruzzese di serie D). Appena dieci giorni fa D’Agnelli aveva firmato per la società biancorossa, ma potendosi liberare è pronto per la nuova avventura in Romagna.

Intanto la presentazione slitta di 24h, dovrebbe essere sabato 20 luglio il giorno in cui il nuovo staff tecnico assieme al Ds si presenterà alla piazza e ai tifosi. Tramonta dunque anche l’ipotesi calda di Grammatica attualmente impegnato con la Spal.



D.M