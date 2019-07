Saludecio: karaoke, cena e concerti con le 'Serate di mezza estate'

Eventi

Saludecio

| 16:30 - 18 Luglio 2019

Saludecio.

Come in un sogno da vivere nella tranquilla e accogliente cornice del borgo di Saludecio, sabato 20 luglio parte il ciclo di appuntamenti “Serate di mezza estate”, promosse dall’associazione turistica a Pro loco con il patrocinio del Comune. Il programma della prima serata prevede dalle ore 20 al “largo Santiago de Compostela” la serata di karaoke e cena con spaghetti al profumo di mare. Il secondo appuntamento di venerdì 26 luglio dalle 20.30 ai “Giardino dei profumi”, è con il concerto di musica classica “Note di un autodidatta”: al pianoforte Roberto Bizziccheri con musiche di Einaudi, Yiruma e Beethoven. In menu, crostini e spicchi di piadina, degustazioni vini, cantina Franco Galli. Il programma si chiude sabato 3 agosto con i Birri Medi in concerto al “largo Santiago de Compostela, e a cena strozzapreti al profumo dell’orto.