Shopping night, Mercatino dei bambini e Saluti dalle Contrade nel fine settimana a Santarcangelo

Santarcangelo di Romagna

| 15:24 - 18 Luglio 2019

È in arrivo un nuovo fine settimana ricco di eventi a Santarcangelo: venerdì 19 luglio cinque performance artistiche, otto concerti, negozi aperti fino alle 24 e bancarelle dei bambini animeranno piazze e vie del centro con la “Shopping night” di Cittàviva, mentre sabato 20 luglio con “Saluti dalla festa delle Contrade” Noi della Rocca e Seven Ars dedicano una serata al poeta santarcangiolese Gianni Fucci.



Venerdì 19 luglio si parte dalle ore 20 con il “Mercatino dei Bambini” in piazza Ganganelli: per partecipare occorre semplicemente presentarsi con un tavolino o una coperta su cui esporre giochi, libri e altri oggetti per bambini da mettere in vendita.



Al via alle ore 21, invece, la terza “Shopping night” della stagione 2019 con negozi aperti, cene, aperitivi e gli spettacoli dell’illusionista, giocoliere ed equilibrista Matteo Giorgetti (ore 21 piazza Ganganelli, ore 22,10 via Battisti), del gruppo di ballo Happy Rock (dalle ore 21 per le vie del centro) e di “Nadin e le sue bolle” (in via Matteotti alle 21,40 e 22,50 e in via Battisti alle 22,10). Come di consueto, dalle ore 21 la “Shopping night” avrà anche un accompagnamento musicale con i concerti di Mystic River (via Battisti), Jo & the Secondinos (via Matteotti), Duo Taxi Moon (via Don Minzoni), Benny and the Good Man (Via Cavour), Liana Mussoni (via Don Minzoni), Annalisa Penzi duo (via Battisti), Linda e Mayumi duo (via Pio Massani) e Marta Celli (via Molari).



Il fine settimana prosegue poi sabato 20 luglio, dalle ore 18, con “Saluti dalla Festa delle Contrade”, un’occasione per ricordare il poeta Gianni Fucci con musica, canzoni, immagini e poesia. La mostra d’auto d’epoca per le vie del centro dà avvio alla serata che prosegue poi alle 19,30 con “La via del Mare” in via Battisti (con cena e degustazioni a base di pesce) e la “Ligaza di Contrada” in via della Cella e nella piazzetta dei Signori. Alle 21,15 nel giardino Pedretti è invece in programma la performance “Mood Indigo” di e con Liana Mussoni, mentre alle 23,30 in piazza Monache Motorefisico presenta “Otto punto zero” con Martina Griggio, Tilt Danza Teatro e Umberto Frisoni. Un collage di danza e poesia chiuderà infine la serata dalle 21,45 in piazzetta Galassi.



MOTOREFISICO è un duo composto da Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfrillo, entrambi architetti e designer romani che lavorano in vari campi (decorazioni d’interni, installazioni tridimensionali, allestimento e video art). Dal 2015 disegniamo pareti e pavimentazioni per case, scuole, uffici, hotel e locali. La composizione è parte fondante dei loro lavori: “costruiamo le nostre geometrie direttamente in loco, questo ci permette di entrare nello spazio in maniera liquida, adattandoci perfettamente ad esso. Ogni singola linea è risultato di un lungo pensiero compositivo. Motorefisico è un progetto che interessa molte tecniche espressive. Le nostre tecniche spaziano dallo scotch, utilizzato per disegnare e per costruire maschere per la vernice, all’utilizzo della Lycra per realizzare tensostrutture e sculture wireframe. Utilizziamo queste tecniche anche per realizzare progetti video e visual.”