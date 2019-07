Calcio RSM, il centrocampista Matteo Semprini altro rinforzo per il Tre Penne

Sport

Repubblica San Marino

| 14:42 - 18 Luglio 2019

Il centrocampista Matteo Semprini.



Altro tassello messo a segno dal ds Di Giuli in questa estate di calciomercato per il Tre Penne: si assicura le prestazioni del giovane centrocampista classe 1995 Matteo Semprini il quale l’anno scorso ha militato nella Juvenes/Dogana.



Semprini ha fatto parte della spedizione in Kosovo, quando la squadra di Città ha partecipato al turno preliminare di UEFA Champions League perdendo solo nel finale con il Santa Coloma per 1-0. “Le impressioni sono molto positive, è un gruppo molto affiatato sia dentro che fuori dal campo. In parte conoscevo già qualche membro della squadra e sono convinto di allenarmi con dei grandi giocatori. L’intensità degli allenamenti è molto elevata e lavoriamo sempre duramente. Mi ha convinto il progetto per la prossima stagione, non ho esitato nemmeno un minuto ad accettare la proposta.”



Prosegue spiegando i motivi che lo hanno portato a firmare con il club vincitore dello scorso Campionato Sammarinese: “Ho sempre visto come giocava il Tre Penne e mi rivedevo nel loro modo di interpretare le partite. Inoltre devo ammettere che è sempre bello avere l’opportunità di fare parte di una grande squadra, soprattutto il Tre Penne che ha appena vinto lo scudetto.”



Infine Semprini svela quali sono gli obiettivi per questa stagione: “Come squadra cercheremo di arrivare più in alto possibile, esprimere un bel gioco e fare felici i nostri tifosi che ci seguono sempre. A livello personale mi metterò in gioco per disputare il maggior numero di partite e mi piacerebbe molto vincere qualcosa a San Marino.”