Tennis: Giorgetti, Canini, Morolli e Calogero in semifinale al trofeo del Gelso

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:33 - 18 Luglio 2019

Alessandro Canini in semifinale al trofeo del Gelso.



Vanno in scena venerdì le semifinali del torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina: la prima alle 17, la seconda alle 19. Siamo dunque alle battute conclusive del Trofeo del Gelso, il classico appuntamento con il tennis di alto livello nel Club di Igea. Approdano alle semifinali i primi due del seeding, i 2.4 portacolori del Tennis Viserba Francesco Giorgetti ed Alessandro Canini, entrambi in grandi condizioni di forma. Canini tra l’altro gioca in casa perché è istruttore proprio al Ct Venustas. Semifinali anche per il riminese Alberto Morolli (Ct Cervia) e per Andrea Calogero (Tennis Viserba).

Quarti: Giorgetti (2.4, n.1)-Giacomo Botticelli (2.4, n.8) 6-3, 6-1, Alberto Morolli (2.4, n.5)-Lorenzo Cremonini (2.4, n.4) 7-6, 7-6, Andrea Calogero (2.6)-Marco Sorace Biagini (2.6) 4-6, 6-4, 6-3, Canini (2.4, n.2)-Marco Giangrandi (2.4, n.7) 7-6, 3-6, 6-4.