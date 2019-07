Stessa spiaggia, stesso mare: il sindaco Giorgetti premia i turisti fedeli a Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:25 - 18 Luglio 2019

Turista fedele premiata dal sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti.

Tempo di premiazioni per il Bagno Koko Bay (74-75) di Bellaria Igea Marina. In questi giorni, alla presenza dello staff e del Sindaco Filippo Giorgetti, è stata riconosciuta la fedeltà della Sig.ra Stephanie Kokot di Wilhelmsdorf (Germania), ospite estiva della struttura balneare da ben 50 anni. Stesso traguardo anche per la Sig.ra Tina Pacchiarini di Milano ed il Sig. Raffaele Minghetti di Bologna. Ancora più 'consistente' la fedeltà della Sig.ra Ada Mongardi, residente a Imola, la quale trascorre le proprie vacanze ai bagni 74-75 da 60 anni.