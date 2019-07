Riccione, torna l’artigianato di qualità, truck food e buona musica con il Wanderlust Market alla ex Fornace

Eventi

Riccione

| 14:20 - 18 Luglio 2019

Lìarea della ex Fornace, zona Parco degli Olivetani con il Wanderlust Market.

Nuovo fine settimana nell’area della ex Fornace, zona Parco degli Olivetani con il Wanderlust Market di Officina Creativa e i suoi giovani artisti e artigiani.



Il 19-20-21 Luglio, in orario serale 18.00/24.00, per far vivere un'esperienza multisensoriale tra musica, arte e buon cibo. Con laboratori, abbigliamento, home decor e string art, il market 100% handmade sarà affiancato da truck food per gustare cibo qualità, rigorosamente artigianale e del territorio e da un ricco palinsesto musicale.



Venerdì 19 luglio verrà proposta la musica di Paolo Sgallini, sabato 20 esibizioni di danza urbana e tessuti, domenica 21 il trio pop acustico dei No Longer Player.



Presente sempre la diretta di Radio Bakery per tutta la durata dell'evento, gli handmakers e artigiani che si rinnoveranno rispetto alla settimana precedente e truck food di qualità.



Foyer con hamburger e tacos, Chiringuito con sangria e paella, birra artigianale spillata direttamente da birrabus da 17 spine, scottadito con arrosticini, pesce fritto e olive ascolane, oltre a gelato e tante dolcezze.