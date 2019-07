Danni da maltempo 2018: come richiedere i contributi approvati dalla Regione

Attualità

Rimini

| 13:18 - 18 Luglio 2019

E’ stato pubblicato il decreto del presidente della Regione Emilia-Romagna con il quale sono state approvate le direttive per la concessione di contributi ai soggetti privati ed alle aziende che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale tra il 2 febbraio 2018 ed il 19 marzo 2018 e tra il 27 settembre 2018 ed il 5 novembre 2018. Le domande di contributo devono essere presentate dai soggetti interessati ai Comuni in cui sono ubicati i beni danneggiati entro il 31 luglio.

Le direttive richiamate e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili nel sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Sia i soggetti privati che le attività produttive devono presentare domanda (sotto forma di autocertificazione e corredata della relativa documentazione prevista) al Comune di Rimini entro il 31 luglio 2019 con le seguenti modalità: a mano direttamente al Protocollo generale - corso d’Augusto 158 (orario da lunedì a venerdì 8-13 – martedì e giovedì anche 15-17), Per posta indirizzandola a: Comune di Rimini - piazza Cavour 27 – 47921 Rimini, Per posta elettronica certificata protocollo.generale@pec.comune.rimini.it.



Per informazioni e ritiro della modulistica rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico del comune di Rimini – piazza Cavour 29 – Orario: da lunedì a sabato 9-13 – martedì e giovedì anche 14-17 – Tel. 0541/704.704 – e-mail: urp@comune.rimini.it