Strappa la catenina d'oro ad un'anziana turista: arrestato mentre riporta lo scooter al noleggio

Cronaca

Rimini

| 14:26 - 18 Luglio 2019

Scippo con lo scooter, foto di repertorio.

Un napoletano di 47 anni con precedenti specifici è stato arrestato dai carabinieri di Riccione. E' stato intercettato attorno alle 16,30 di mercoledì dopo aver strappato una collanina d'oro con un ciondolo e appesi due dentini della nipote ai danni di una turista tra i 60 e i 70 anni. L'episodio è accaduto tra Rivazzurra e Miramare. I carabinieri lo hanno individuato mentre stava rientrando a Misano dove aveva noleggiato uno scooter: aveva la refurtiva nascosta in un calzino. I carabinieri ora dovranno verificare se l'uomo sia stato il protagonista di altri episodi del tutto simili accaduti nell'ultima settimana nella zona di viale d'Annunzio a Riccione e su cui stavano indagando gli investigatori proprio monitorando alcuni noleggi di moto della Riviera: “strappi” ai danni di turiste dopo averle affiancate ed effettuati in solitudine in sella a scooter di diverso colore, ma del tutto simili tra loro, presi a noleggio. L'arresto è stato convalidato: l'uomo di trova agli arresti domiciliari.