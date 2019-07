Weekend a quattro zampe a San Marino con l'Unità cinofila di soccorso

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:39 - 18 Luglio 2019

Un momento del weekend dell'unità cinofila a San Marino.

Alle prime luci dell’alba di lunedì 15 Luglio, si è concluso il week-end cinofilo organizzato da UCS Romagna (Unità Cinofile da Soccorso), in collaborazione con la Polizia Civile della Repubblica di San Marino, ospitato nella bellissima cornice del centro storico dell’antica Repubblica.

Sono stati due giorni molto ricchi e impegnativi per le 12 unità cinofile che si sono cimentate nella ricerca di persone scomparse districandosi nelle vie, piene di turisti, del centro storico di San Marino, ma soprattuto per i nasi dei nostri amici a 4 zampe che, ricevuto l’odore della persona da cercare, hanno dovuto discriminare centinaia di input olfattivi per seguire la pista giusta della persona da trovare.

Un’attività cinofila, quella del Mantrailing, molto bella che esalta la relazione cane-uomo e che, grazie alla passione e alla professionalità dell’istruttore Federico Lazzaro, già Direttore della Scuola Nazionale per UCRS del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ha coinvolto tutti i presenti, trasformando la ricerca in un gioco sia per il cane che per il conduttore.