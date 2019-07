Badia erbe e magia, seconda giornata al profumo di lavanda e non solo

Eventi

Valmarecchia

| 08:49 - 18 Luglio 2019

Visita guidata alla ricerca di erbe a Badia Tedalda.

Torna la seconda giornata di Badia erbe e magia a Badia Tedalda, domenica 21 luglio per una giornata di festa ricca di eventi. Alle 9:30 escursione "in giro per Badia" alla ricerca di erbe e dei loro immensi saperi. Alle 10:30 inaugurazione della Pineta filosofale: gruppo e comune hanno unito braccia e mente e trasmutato la pineta comunale Adriano Giusti in un posto magico, nel quale corpo, mente e spirito possono vivere uniti, in armonia e soprattutto trovare nutrimento e pace.

A tagliare il nastro sarà il sindaco Alberto Santucci accompagnato dallo staff della festa.

Subito dopo sul posto sono previsti laboratori con colori naturali e il teatrino kamishibai a cura di Franco Baldoni che allieterà il tempo e lo spazio in pineta.

Per il pranzo i ristoratori di Badia propongono menù a base di erbe e di prodotti locali con ricette tipiche toscane.

Alle 15:00 distillazione in diretta della lavanda in piazza ed il paese sarà inebriato dall'essenza di questa pianta profumatissima e dalle importanti doti calmanti e purificatrici.

Proseguono alle 16 i laboratori per preparare unguenti e alle 18 arriverà l'allegria dei canti in ottava rima.

Per tutta la giornata e' previsto un mercato di prodotti artigianali e a km zero.

La cena si sposta a Santa Sofia, tra la luna e le stelle, dove sarà possibile cenare e passare una serata accompagnati da una guida e dalla lettura del cielo.