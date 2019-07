Cronaca

| 07:24 - 18 Luglio 2019

Un'auto e una moto si sono scontrate nella notte a Rimini. L'incidente è avvenuto in zona Celle, in via Popilia a mezzanotte e mezza. I feriti sono un 57enne in condizioni serie e un 69enne in codice di media gravità. Entrambi sono stati portati in ospedale a Rimini dalle due ambulanze intervenute. Sul posto anche la Polizia e la Municipale.