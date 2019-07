Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 07:20 - 18 Luglio 2019

Ambulanza in azione (immagine di repertorio).

Incidente stradale verso le 21.30 di mercoledì a Igea Marina. Una persona, di cui non sono state rese note le generalità, ha perso il controllo della moto che stava guidando finendo a terra. E' successo in via Bobbio. Sul posto per i rilievi e i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e la Municipale. Il ferito è stato portato in Ospedale a Cesena.