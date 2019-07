Calcio sammarinese: il Cailungo pesca in Romagna. Arrivano Chiaravalloti, Zaghini e Ricci

Sport

Repubblica San Marino

| 20:42 - 17 Luglio 2019

La presentazione dei tre nuovi acquisti del Cailungo.

Il Cailungo pesca nel campionato italiano, finalizzando tre operazioni di mercato. Dal Riccione arriva il difensore esterno Luca Ricci, classe 1993, che in carriera ha militato anche nella Fya Riccione e nella Marignanese. Sempre dal girone H di Prima Categoria, ma dall'Athletic Poggio, l'attaccante Giacomo Zaghini (1989), la cui carriera calcistica è partita dalle giovanili del santarcangelo, per prosgeuire tra Cervia, Fontanelle, Sanvitese, Corpolò, Verucchio e Colonnella. Infine è ufficiale il trasferimento da Gambettola del centrocampista Valentino Chiarvalloti (1989). Il ds Nicholas Stradaioli e il dirigente Bartoli hanno lavorato a lungo su questa triplice trattativa, con l'intermediazione decisiva di Francesco Bianchi, per portare in rossoverde tre giocatori di esperienza e qualità.