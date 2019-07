VIDEO Rimini, si incendia una casetta di legno occupata da nomadi

Cronaca

Rimini

| 20:32 - 17 Luglio 2019

Attorno alle 18 di oggi, mercoledì 17 giugno, una delle due casette di legno occupate da nuclei nomadi in via Santa Cristina a Rimini, ha preso fuoco andando completamente distrutta. Le ragioni dell’incendio sono tuttora sconosciute. Nello stesso abitato si era registrato un principio d’incendio un paio di giorni fa. Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri per constatare le ragioni dell’accaduto. Non sono stati registrati danni a persone. Gli abitati si trovano all'interno di una zona recintata vicino alla casa circondariale Casetti di Rimini.