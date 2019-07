Calcio C, nel girone B arriva il Piacenza. Via tutte le squadre lombarde tranne la Feralpi

Sport

Rimini

| 19:58 - 17 Luglio 2019

Sono stati compilati i calendari. Giovedì 25 luglio i calendari.

Ecco i gironi per la stagione sportiva 2019-20. Eseguita la divisione in aree geografiche: nord-ovest, nord-est, sud. Il girone C aspetta l’esito dei ricorsi di Bisceglie e Audace Cerignola, per ora è composto da 19 squadre. Nel girone B c'è la novità Piacenza, si spostano le lombarde a parte la Feralpi. Teramo e Ternana inserite nel girone meridionale. Tanti i derby emiliano romagnoli. Il sorteggio del calendario avrà luogo il 25 luglio.

GIRONE A Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate e Robur Siena.

GIRONE Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, AJ Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, LR Vicenza, Virtusvecomp Verona e Vis Pesaro.

GIRONE C Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense.