Tutto esaurito per il concerto di Mark Knopfler a Cattolica

Cattolica

| 17:34 - 17 Luglio 2019

Mark Knopfler, ex leader dei Dire Straits, foto dalla pagina ufficiale del chitarrista.

Tutto esaurito il 18 luglio all'Arena della Regina di Cattolica per il concerto di Mark Knopfler. Chitarrista, cantautore, compositore di colonne sonore e produttore scozzese di nascita (Glasgow) e inglese di adozione (Newcastle), Knopfler - 69 anni - è stato fondatore e leader dei Dire Straits, poi ha proseguito la carriera solista. Il suo ultimo lavoro, uscito nel 2018, è 'Down the road wherever'. Tra i più grandi chitarristi di tutti i tempi, ha venduto oltre 120 milioni di album fra carriera solista e con i Dire Straits e molte delle sue canzoni sono diventate veri e propri standard, da 'Money For Nothing' a 'Sultans of Swing', da 'Romeo & Juliet' a 'Walk Of Life'. Ha pubblicato otto album solisti, oltre a registrare 'Neck and Neck' con il mito della chitarra Chet Atkins e a collaborare con Emmylou Harris in 'All The Roadrunning'. Knopfler ha composto varie colonne sonore, come 'Local Hero', 'The Princess Bride' e 'Altamira', e ha prodotto diversi album, tra gli altri per Bob Dylan e Randy Newman.