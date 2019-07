Quasi 200 artisti hanno fatto applaudire più di 24 mila persone: il bilancio del Santarcangelo festival

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:16 - 17 Luglio 2019

Ben 24 mila presenze in dieci giorni, 196 performer, 158 operatori culturali e 94 giornalisti sono i grandi numeri della 49esima edizione di Santarcangelo festival, una delle rassegne di teatro contemporaneo più longeve in Europa, per non dire più famose in Italia e apprezzate della Romagna.



Un successo per il quale la sindaca della città Alice Parma vuole ringraziare «Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino che in questi tre anni di direzione artistica presentato al pubblico un prezioso spaccato che fa il punto sull’arte contemporanea». Il Santarcangelo Festival non è una vetrina, ma «un vero e proprio processo di indagine, ricerca e sperimentazione. Il loro lavoro ha saputo mettere insieme il lavoro di piccole botteghe, artigiani e commercianti, che ringrazio per aver creduto nel progetto, con artisti e operatori internazionali dimostrando che la nostra città è aperta, inclusiva e pronta ad accogliere e confrontarsi con esperienze, persone e situazioni che possono arricchire la comunità oltre i dieci giorni della manifestazione».



Parlando per altri numeri, nei dieci giorni della manifestazione sono circa 500 i turisti che hanno visitato le grotte accompagnati dai volontari della pro loco e oltre mille quelli che si sono rivolti all’ufficio per informazioni turistiche. «Ringrazio il presidente Giovanni Boccia Artieri, il consiglio di amministrazione, tutto lo staff tecnico e organizzativo, gli enti sostenitori e gli sponsor. Senza dimenticare stagisti e volontari che hanno lavorato per la manifestazione». Il prossimo è l’anno di “Santarcangelo50” con la direzione artistica dei Motus.