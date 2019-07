Foot volley, Paganini-Montironi la spuntano su Traini-Mazzotti nella tappa di martedì sera

Sport

Rimini

17 Luglio 2019

Le due coppie finaliste di martedì sera.





E' stata la tappa delle sorprese e dei colpi di scena, quella andata in scena martedì sera presso i Bagnini 53-54-55 delle Spiagge Rimini. Con 24 coppie ai nastri di partenza e tanta voglia di giocare a Footvolley, ricorderemo questo martedì per i risultati impronosticabili che si sono susseguiti nel corso del torneo. A partire dall’eliminazione prematura nei gironi della coppia Bartocetti-Pasolini, fino a ieri quasi sempre scontati semifinalisti. Per proseguire con l’eliminazione ai quarti dei dominatori delle prime tappe e di tutta la scorsa edizione, Savoretti-Di Benedetto. Per terminare con l’incredibile semifinale raggiunta dalla coppia Nardi-Spadoni e con la meritatissima vittoria finale dei giovani Paganini-Montironi L. Ebbene sì, sono stati infatti proprio Paga e Monti, al primo torneo giocato insieme, a spuntarla sui favoritissimi Mazzotti-Traini, al termine di una finale bellissima vinta per 18 a 16.

Ora in classifica generale, a due tappe dal termine, il distacco di Savoretti nei confronti dei suoi più temibili inseguitori, Lari e Mazzotti, si fa sempre più esiguo. Ci aspetta un finale di stagione esaltante come pochi. Appuntamento, a martedì prossimo.