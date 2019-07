A Rimini raddoppiati i controlli e le multe a chi guida in stato di alterazione da alcol e droga

Cronaca

Rimini

| 14:17 - 17 Luglio 2019

Guidatori più disattenti, multe più frequenti. I controlli crescenti della Polizia locale di Rimini per stanare i casi di chi si mette alla guida alterato da effetti di alcol e droga hanno permesso di raccogliere dati da una parte confortanti, dall’altra meno.



Al 17 luglio, dopo i 1898 controlli effettuati sono state elevate 113 sanzioni (109 per guida sotto l’effetto di alcol, 4 di droga). Nello stesso periodo del 2018 i controlli si erano fermati a 1123 e 127 le sanzioni totali (però per tutto il 2018).



Delle 113 sanzioni di quest'anno, 46 sono state di natura amministrativa pecuniaria: (60 nell’intero 2018), 63 penali (64 nel 2018), 4 le sanzioni a chi è stato beccato positivo alle sostanze stupefacenti, con conseguente sanzione penale (3 nel 2018).



Si tratta di un fenomeno trasversale senza una particolare distinzione di genere, o età, o professione. «Quello della guida sotto effetto di alcol o droghe è un fenomeno preoccupante», commenta l’assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad, «perché incide in maniera importante sul numero di incidenti. Per questo abbiamo deciso di intensificare in maniera importante i controlli, arrivando a compierne quasi il doppio rispetto l’anno scorso. Un’attività intensa che proseguirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e che, insieme ai nuovi strumenti di controllo e sicurezza della circolazione, permetteranno di monitorare con più regolarità e maggiore efficacia la sicurezza stradale di tutti».