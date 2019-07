Torna Tiberio Music Festival tra musica, dj e street food: si alterneranno artisti di fama internazionale

Eventi

Rimini

| 14:04 - 17 Luglio 2019

Tiberio Music Festival, foto di repertorio.

Un villaggio a cielo aperto, situato nel parco XXV Aprile a San Giuliano di Rimini (fronte ponte di Tiberio), dove per 3 giorni si alterneranno artisti di fama nazionale ed internazionale su 3 generi musicali differenti: afro, techno e rock.



Il festival, rigorosamente ad ingresso libero, si terrà in un’area di 7.000 mq all’interno del parco che verrà suddiviso in 4 macrozone:



TIBERIO MARKET PLACE dalla collaborazione col noto marchio Rimini Market Place troveremo un mercato totalmente hand made con 50 artigiani provenienti da tutta Italia, che esibiranno e venderanno i propri prodotti inediti e assolutamente ricercati;



TIBERIO FOOD FESTIVAL un’ampia zona dedicata allo street food. Sarà possibile deliziarsi con prodotti nostrani e non, quali Piadine, Hamburger, Arrosticini, Primi di Pesce e fritti, Sushi, pietanze Sud Americane, Polpette di carne pesce e verdure, American Barbecue, Maialino alla brace, Frutta fresca e Gelati arrotolati su piastra e tanto altro



LUNA PARK non potevamo dimenticarci dei più piccoli. Saranno presenti diverse giostre e animazioni



DANCE HALL, il cuore dell’evento sulla quale verrà installato 150 mq di palcoscenico, sarà la dimora degli artisti e della musica.



TIBERIO MUSIC FESTIVAL 3 GIORNI, 3 GENERI, 3 STORIE Venerdi 2 agosto la prima serata totalmente dedicata alla musica afro & world music. Grazie alla Partnership col Rimini Afro Festival (oramai alla sua 8° edizione) si esibiranno sul palcoscenico i più grandi esponenti nazionali del genere musicale: DJ Pery, Meo, Ebreo, Fary, Ghigo, Berto, Chicco, Neo, Zava, Toni Messina, oltre ai percussionisti Kuma + Patry. Special Guest della serata saranno i Cacao Mental, reduci del un nuovo singolo Fiesta insieme a Jovanotti che sta primeggiando nelle classifiche nazionali.



Sabato 3 agosto è il momento della musica House e Techno. A far da padroni sul palco si esibiranno i grandi Stefano Noferini (Deep Perfect) e Cirillo (Circoloco), due mostri sacri della musica techno a livello mondiale. Insieme a loro potremo ascoltare i ricercatissimi live di Clap Clap e del duo di provenienza Greca lui e Nigeriana lei Tschnoir. Non mancheranno DJ nostrani quali Da Vid, Manuel De Lorenzi, Matteo Gatti e il duo 8TT8 (Savoretti-Lapadula) che fanno divertire la nostra riviera, e non solo, oramai da anni.



Domenica 4 agosto Dalla partnership con il famoso evento riminese Bradipop nasce quest’anno un Tiberio Rock ai massimi livelli. Guest della serata saranno i Meganoidi, band ligure con innumerevoli dischi d’oro e 20 anni di carriera che hanno fatto ballare generazioni di italiani. Insieme a loro i Lennon Kelly e The Urgonauts, band romagnole di altissimo spessore musicale. Ci sarà spazio anche per i dj, ed avremo l’onore di ospitare Bebo from Lo Stato Sociale che nel 2009 insieme a Lodo Guenzi hanno fondato il gruppo che negli ultimi anni ha ribaltato la scena musicale italiana. Insieme a Bebo, avremo gli storici dj del Bradipop Dj Emi, dj Ifter, dj Full Nelson.



Venerdi 2 agosto dalle ore 16:00 alle ore 02:00 - Sabato 3 agosto dalle ore 16:00 alle ore 02:00 - Domenica 4 agosto dalle ore 16:00 alle ore 00:00