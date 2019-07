Concorso fra i dipendenti Anthea a chi usa meno l'auto per andare al lavoro I cento lavoratori hanno a disposizione cento giorni per migliorare la loro mobilità sostenibile: al termine premi per i miglior

Attualità Rimini | 14:04 - 17 Luglio 2019 Locandina dell'iniziativa per incentivare la mobilità sostenibile tra i dipendenti. Cento giorni di mobilità più sostenibile: è il traguardo che Anthea si è posta con l’iniziativa "Scongela la tua bici". Chi dal 10 giugno al 18 settembre userà più mezzi alternativi all’auto per i trasferimenti casa-lavoro sarà premiato.



L’obiettivo è quello di generare fra i cento dipendenti una cultura aziendale all’insegna della sostenibilità, suggerendo e stimolando un cambiamento attraverso piccole azioni.

Al termine dei 100 giorni, i primi tre della classifica verranno premiati con un kit contenente un caschetto city retroilluminato, un giubbottino antivento tecnico, uno zainetto e un occhiale da sole tecnico.



Il traguardo è triplice: ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente, migliorare la forma fisica e ridurre i costi di trasporto. Il progetto rientra fra quelli utili a determinare un’impronta aziendale coerente con la certificazione 14001 Ambiente, ottenuta a gennaio 2019.

Oltre un quarto dei dipendenti ha aderito alla singolare competizione che attribuisce un punteggio per ogni km percorso con un mezzo alternativo: bicicletta, car pooling, mezzo pubblico oppure a piedi.



“Il progetto ha quindi anche un valore simbolico e sta generando condivisione tramite una competizione ‘gentile’ e positiva -­ commenta Andrea Succi, amministratore unico di Anthea – Si aggiunge una sorta di viralità degli effetti, che coinvolge famigliari e amici, stimolando cambiamenti reali attraverso la modifica di abitudini possibilmente da modificare. Sono tutti progetti che rientrano nelle politiche del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Rimini”.