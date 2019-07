Festival del Benessere sabato 20 e domenica 21 luglio Riccione

Eventi

Riccione

| 13:33 - 17 Luglio 2019

Festival del Benessere 2019 al Marano Beach di Riccione (zona 135-136).

Il Festival del Benessere, ideato e promosso da Cruisin’, è uno spazio tempo di conoscenza e condivisione dove il corpo e la mente si fondono spontaneamente con i concetti di benessere, prevenzione e salute. Un evento itinerante nei luoghi del benessere, finalizzato alla prevenzione e alla promozione di un sano stile di vita.



L’appuntamento con il Festival del Benessere 2019 è in programma il 20 e 21 luglio al Marano Beach di Riccione (zona 135-136): due giornate ricche di lezioni, trattamenti olistici e incontri per vivere esperienze di benessere uniche.

Marano Beach è una nuova idea di spiaggia moderna e accogliente dove personale altamente qualificato ti introdurrà nell’ambiente esclusivo, dominato dal bianco del legno e dal verde delle palme, accanto al blu delle piscine e degli idromassaggi. Dalla SPA sul mare, alle piscine al Marano Beach troverai ampi spazi e un luogo per ogni tipologia di esigenza, così se vorrai potrai rilassarti alla ricerca di una pausa rigenerante, oppure immergerti nel ricco programma di ginnastica per tutti i gusti.



I migliori docenti nazionali targati Cruisin' daranno vita ad una maratona fitness&wellness proponendo nell’arco delle giornate diverse attività tra le quali: stretching, acqua gym, funzionale e le lezioni degli innovativi programmi Xtempo creati da professionisti del fitness per garantire un allenamento efficace ed entusiasmante.

Dopo una piacevole ed efficace attività fisica sarà possibile immergersi nei fantastici percorsi emozionali e nelle effervescenti vasche saline del Marano Beach.



Dal mattino, per tutta la durata della manifestazione saranno a disposizione dei partecipanti e dei visitatori, professionisti ed operatori olistici certificati che offriranno consulenze e trattamenti individuali. Verranno allestite delle postazioni per ognuno di loro per poter godere al meglio di diverse proposte tra le quali: il massaggio linfatico, la consulenza di posturologia e la valutazione del sistema nervoso autonomo.