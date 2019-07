Estate in salute, a Novafeltria si parla anche di sicurezza per grandi e piccini

Eventi

Novafeltria

08:42 - 17 Luglio 2019

Giovedi 18 Luglio a Novafeltria Estate in Salute e Sicurezza dalle ore 20:00. Secondo dei tre appuntamenti che vedono il centro storico illuminarsi di giovedi sera.

Il Tema scelto per questo Giovedi è Salute e Sicurezza, la serata è organizzata dalla Croce Verde di Novafeltria e dalla Pro Loco con il Patrocinio del Comune. Coinvolti nella serata tutti gli enti e forze dell’ordine ed associazioni presenti sul territorio, lo scopo è quello di poter offrire alla cittadinanza una serata dove poter conoscere chi è impegnato giornalmente a garantire la nostra salute e sicurezza e quali mezzi usa per farlo.

Gia dalla prima serata saranno allestiti i Gazebi di Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino, Protezione Civile e Croce Verde Novafeltria con un punto salute dove poter misurare pressione e glicemia e ricevere consigli dal personale sanitario.

Saranno presenti inoltre gazebi di associazioni del territorio come Avis, Aned, Aido, Asp Valloni Marecchia, Alzheimer Rimini.

Sarà inoltre presente un “Caregiver Point” con la rete degli enti che offrono aiuto a coloro che si prendono cura di una persona fragile o non autosufficiente. Si potrà compilare un questionario sui bisogni attinenti al lavoro di cura e avere informazioni dal Progetto “Assistente in famiglia” Distretto Rimini Nord, Associazione ASDEI per persone con disabilità, Associazione Il Giardino della Speranza, Cooperativa CAD-Case Residenza Anziani e progetto Care Generazioni.

In piazza Roma per tutta la serata sarà allestito un grande circuito dedicato ai bambini con vera segnaletica stradale per insegnare ai più piccoli educazione stradale,

Il programma della serata è molto ricco e si apre alle 20.30 davanti alla postazione dell’alta Valmarecchia Soccorso dove i ragazzi della sezione locale della protezione civile faranno un piccolo corso sui comportamenti da tenere in caso di Calamità naturale improvvisa, seguono intorno alle 21.00 i militari dell’Arma dei Carabinieri e questa volta il tema è #PossiamoAiutarvi, una Campagna promossa dalla stessa Arma contro le truffe ai danni di anziani ed i furti in abitazione, a seguire ci sarà una dimostrazione della sezione Cinofili di Bologna di come operano i cani nelle operazioni.

Dalle 21.30 Sotto la Chiesa di Santa Marina gli Operatori sanitari faranno delle dimostrazioni di Primo Soccorso Adulto e Pediatrico e a seguire il Co.e.s Emilia Romagna darà indicazioni su come comportarsi per favorire l’intervento dei soccorsi.

Si prosegue con il soccorso alpino che mostrerà un recupero in ambiente verticale e a conclusione intorno alle

23.00 in Piazza Roma verrà fatta una simulazione di intervento su incidente stradale, con la partecipazione di Croce Verde, Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri.