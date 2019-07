Rimini calcio, per il centrocampo spunta un altro Palma, per il ruolo di Ds Grammatica.

Sport

Rimini

| 20:30 - 16 Luglio 2019

Giuseppe Palma in azione.

Uno dei primi acquisti dell’era Penta-Nicastro dovrebbe essere il centrocampista napoletano Giuseppe Palma, classe 1995, nelle ultime stagioni in forza al Rieti e in precedenza al Mantova, allenato da Roberto Cioffi, il successore in pectore di Mario Petrone. Mercoledì è previsto il raduno della squadra al Romeo Neri: i giocatori sono stati convocati in due scaglioni, venerdì la presentazione dello staff tecnico che dovrebbe essere composto dal tecnico Renato Cioffi, il vice Galli e Gamberini.

Nel ruolo di direttore sportivo tra i più accreditati c’è anche Andrea Grammatica, già in forza alla Reggiana e in questa stagione alla Spal nel settore giovanile.





Daniele Manuelli