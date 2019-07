FOTO Grave incidente all'altezza del centro commerciale "I Malatesta" a Rimini: coinvolte tre auto

Cronaca

Rimini

| 18:02 - 16 Luglio 2019

L'incidente di questo pomeriggio sulla via Emilia di fianco al centro commerciale "I Malatesta".

Un grave incidente ha coinvolto tre auto questo pomeriggio attorno alle 17.30 all’altezza dell’entrata per andare al centro commerciale "I Malatesta" di Rimini sulla via Emilia. Coinvolte due Ford, un Focus Cabriolet parzialmente distrutto e un Galaxy, e un Fiat Ducato bianco con il muso pesantemente battuto. Due i feriti gravi in codice rosso (tre), uno dei due sarebbe una ragazza: un ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, l’altro a Rimini. Sul posto due camion dei Vigili del Fuoco, un'ambulanza con un'automedica e la Polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente, ancora sconosciuta.

Seguono aggiornamenti