È morto don Mauro Evangelisti storico parroco, Miramare in lutto

Attualità

Rimini

| 17:01 - 16 Luglio 2019

Don Mauro Evangelisti.

Lunedì sera 15 luglio, è morto don Mauro Evangelisti. Parroco per sedici anni nella parrocchia di Miramare (dove nel 1990 era succeduto a don Italo Urbinati), don Mauro aveva dovuto rinunciare all’incarico pastorale nel 2003, per motivi di salute. Nato a Rimini il 24 novembre 1955, don Mauro era stato ordinato sacerdote l’11 maggio 1980 per imposizione delle mani del Vescovo mons. Giovanni Locatelli. Da anni, affetto da Sla, dal 2008 era amorevolmente accudito dalla Piccola Famiglia dell’Assunta (la Comunità di Montetauro). Grande la sua testimonianza di fede fino all’ultimo. Il Vescovo di Rimini monsignor Francesco Lambiasi aveva più volte richiamato l’attenzione sul “sorriso e la serenità” con cui don Mauro affrontava la disabilità pressoché totale. “Don Mauro ci dice che la «povertà» rappresentata dal dolore fisico può farsi dono e diventare testimonianza di fede e di amore”. Negli ultimi anni si esprimeva solo con ausilio di strumentazioni e cenno degli occhi, ma era sempre sorridente e faceva lui coraggio e dava prova di amore per la vita, pronto – come san Paolo – “sempre a rendere ragione della speranza che è in voi”. Il funerale di don Mauro sarà celebrato mercoledì 17 luglio alle ore 16 in Basilica Cattedrale. Questa sera veglia di preghiera alle ore 21 a Montetauro. La chiesa poi resterà poi aperta per tutta la notte. Anche la comunità di Miramare, guidata da don Mauro per tanti anni e fecondata dal suo servizio, vuole stringersi in preghiera: questa sera alle 20,30 una veglia di preghiera e alle 21 la Santa Messa. Don Mauro ha lasciato un Testamento Spirituale e disposizioni terrene.