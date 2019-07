Il Comune di Cattolica pagherà le spettanze a quattro educatrici, in attesa dello stipendio dalla Domino

Attualità

Cattolica

| 16:34 - 16 Luglio 2019

È in dirittura d’arrivo la risoluzione positiva per la vicenda delle quattro educatrici, dipendenti della cooperativa sociale Domino e impiegate al nido comunale per il “Servizio spazio giochi accoglienza”. Il Comune si è infatti adoperato per sostituirsi alla Domino nel pagamento alle educatrici degli stipendi insoluti.



Già da tempo a conoscenza delle difficoltà a pagare le spettanze alle educatrici con regolarità, l'amministrazione si è da subito affiancata alle dipendenti della coop nella loro richiesta di riconoscimento del lavoro svolto. Le educatrici si erano già rivolte all’amministrazione per esporre le loro difficoltà nel rapporto di lavoro e il Comune si era adoperato inviando delle diffide alla cooperativa, invitandola a regolarizzare la propria posizione. Prima della risoluzione del rapporto tra gli enti, si è scelto per procedere a questa soluzione di mediazione, in attesa di chiarire ogni responsabilità.