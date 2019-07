VIDEO Via Bastioni Meridionali, autobus non passa e rimane incastrato: ripartito solo grazie a una retromarcia

Attualità

Rimini

| 16:23 - 16 Luglio 2019

Lunedì 15 luglio verso 16.30 un pulmino è rimasto incastrato alla fine tra via dei Cavalieri e via Bastioni Settentrionali a Rimini, per via di un cantiere mal segnalato. Il conducente prima ha fatto scendere i passeggeri, poi ha poi provato a fare manovra per inserirsi in via dei Cavalieri. Dopo mezz'ora di tentativi mal riusciti, è tornato indietro di retromarcia.



Una nostra lettrice ci segnala che non si tratta della prima volta in cui avviene un episodio simile, anzi si tratta del secondo in un paio di giorni. «Questa cosa succede perché gli autobus che provengono dalla Marecchiese e che devono andare verso Marina Grande fanno via Bastioni Settentrionali, ma manca la segnaletica adatta. L'unica soluzione è spostare il traffico in via Ducale, dove i bus non rischiano di bloccare il traffico e causare incidenti», suggerisce la donna, aggiungendo che «qualche notte fa hanno buttato giù un paletto nella curva perché è troppo stretta per un traffico di questo tipo e non c’è illuminazione adeguata».